Зачем Булгаков носил монокль

На одной из самых известных фотографий Михаила Булгакова он изображен с моноклем. Как появился этот предмет у Булгакова и зачем он его носил, читайте в материале «Рамблера».
На самом деле, все довольно просто. В возрасте 35 лет Булгакову диагностировали дальнозоркость правого глаза и посоветовали носить монокль. Что писатель, собственно, и сделал. В скором времени монокль стал неким отличительным знаком Булгакова.
Фото писателя с моноклем на правом глазу, которое он сделал в известной фотомастерской на Кузнецком мосту, стало одним из самых известных его снимков. А хозяин фотоателье даже вывесил изображение в качестве рекламы.
Это фото, на котором Булгаков предстал в костюме, с идеальной укладкой, бабочкой и моноклем, стало своеобразным протестом писателя против уклада жизни, пришедшему после революции. Булгаков таким образом подчеркивал свою солидарность с эмигрировавшими белогвардейцами и почтение к ним.
Это же фото, кстати, писатель перед премьерой пьесы «Дни Турбиных» во МХАТе подарил всем своим приятелям.
Справка:
Монокль – оптический прибор для улучшения или коррекции зрения, состоящий из линзы с оправой или без, который ставится на один глаз. Был изобретен в XIV веке и поначалу представлял собой линзу на длинной ручке, которую держали перед глазами или над текстом. Пару веков спустя ручка у монокля исчезла: линзу зажимали перед глазом с помощью мышц лица.