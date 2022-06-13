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31 минуту назад

Зачем Булгаков носил монокль

Мира Маркина

На одной из самых известных фотографий Михаила Булгакова он изображен с моноклем. Как появился этот предмет у Булгакова и зачем он его носил, читайте в материале «Рамблера».

Зачем Булгаков носил монокль
Фото: Музей М. А. БулгаковаМузей М. А. Булгакова

На самом деле, все довольно просто. В возрасте 35 лет Булгакову диагностировали дальнозоркость правого глаза и посоветовали носить монокль. Что писатель, собственно, и сделал. В скором времени монокль стал неким отличительным знаком Булгакова.

Фото писателя с моноклем на правом глазу, которое он сделал в известной фотомастерской на Кузнецком мосту, стало одним из самых известных его снимков. А хозяин фотоателье даже вывесил изображение в качестве рекламы.

Это фото, на котором Булгаков предстал в костюме, с идеальной укладкой, бабочкой и моноклем, стало своеобразным протестом писателя против уклада жизни, пришедшему после революции. Булгаков таким образом подчеркивал свою солидарность с эмигрировавшими белогвардейцами и почтение к ним.

Это же фото, кстати, писатель перед премьерой пьесы «Дни Турбиных» во МХАТе подарил всем своим приятелям.

Справка:

Монокль – оптический прибор для улучшения или коррекции зрения, состоящий из линзы с оправой или без, который ставится на один глаз. Был изобретен в XIV веке и поначалу представлял собой линзу на длинной ручке, которую держали перед глазами или над текстом. Пару веков спустя ручка у монокля исчезла: линзу зажимали перед глазом с помощью мышц лица.

Истории,Михаил Булгаков,
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