10 вещей, которых вы не знали о Depeche Mode

Сорок лет назад “мальчики из Базилдона” изменили представление о том, как может звучать электронная музыка. Сегодня “Рамблер” расскажет несколько любопытных фактов о Depeche Mode, которые даже не все фанаты знают.

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Винс Кларк, Мартин Гор и Энди Флетчер – одноклассники. Дэйва Гаана ребята услышали совершенно случайно на капустнике у скаутского сообщества и позвали в группу. Кстати, свой первый концерт будущие мировые звезды отыграли в школе. В память об этом событии на здании учебного заведения имени Джеймса Хорнсби некоторое время назад появилась мемориальная доска.

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Название группы – Depeche Mode – часто трактуют неправильно. Гаан, придумав его, имел в виду не “быструю моду”, а “новости моды”, “модные обновления”. Солист группы листал французский модный журнал и на его страничках подцепил словосочетание, которое будет на слуху у всего мира.

Еще один забавный факт связан с появлением в группе Мартина Мора. Винс Кларк (экс-участник) пригласил его присоединиться к группе, потому что у Гора был синтезатор Yamaha CS5. Кстати, на том этапе Depeche Mode назывались Composition of Sound.

Depeche Mode справедливо считаются пионерами в области электронной музыки. Однако они до сих пор используют модульные и старомодные синтезаторы 70-х и 80-х годов. Например, для записи своих последних альбомов.

Успешный школьный концерт – это еще не мировая известность. Depeche Mode быстро доросли до создания демо-записи. Юноши лично развозили ее по звукозаписывающим компаниям и требовали менеджеров послушать пленку здесь и сейчас, аргументируя это тем, что кассета всего одна. Удивительно, но этот трюк сработал!

Несколько интересных фактов связаны с одним из культовых синглов группы – Personal Jesus. Мартин Гор, сочиняя текст песни, вдохновлялся мемуарами Присциллы Пресли, увидевшими свет в 1985 году. Жена короля рок-н-ролла признавалась, что Элвис был для нее не просто любимым мужчиной, но и наставником. Это откровенное признание зацепило Мартина.

Кстати, американский лейбл Warner Bros, с которым сотрудничала группа, долго не решался выпустить сингл. Вероятнее всего, из-за его непривычного для группы звучания и опасения, что трек будет воспринят двусмысленно консервативными американцами. Но эта песня стала самой продаваемой в истории Warner Bros (в те годы).

А вот в Британии интерес к синглу подогревали специально. В 1989 году накануне его выхода в нескольких газетах разместили странное рекламное объявление с указанием номера телефона. Когда люди звонили по нему, то слышали в трубке отрывок композиции.

Еще один секрет группы – четыре символа на обложке их знаменитого сингла I Feel You на самом деле являются скрытой отсылкой к дням рождения участников. Взломать этот код можно, только зная даты их рождения.

Всего за несколько лет существования у Depeche Mode появилась большая преданная фанатская база. Но в марте 1990 года с ней был связан не самый приятный инцидент. Тогда толпа из 20 тысяч фанатов, ожидавших промо-выступления группы в Беверли-Хиллз, переросла в бунт. В его результате оказались разбиты витрины музыкального магазина, в котором выступали музыканты. Более того, для их эвакуации пришлось вызвать полицейские вертолеты.

Винс Кларк покинул группу после выхода первого альбома. В 1982 году его место занял клавишник Алан Уайлдер – он ответил на объявление о поиске музыканта, опубликованное в Melody Maker. Алан стал не просто участником Depeche Mode, а фактически их музыкальным директором. А много лет спустя — в 1994 году — он чудом избежал смерти. Он ехал на машине в Шотландии, когда легкомоторный самолет RAF Tornado врезался в склон холма совсем рядом с ним.