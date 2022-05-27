22-летний той-фокстерьер из США признан самой старой собакой в ​​мире

Собаку породы той-фокстерьер, рожденную 28 марта 2000 года, признали самой старой собакой в мире.
Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Хозяева той-фокстерьера по кличке Галька узнали, что их питомец является старейшей на земле собакой после того, как в СМИ появилась информация о 21-летней собаке Бобби, которую назвали рекордсменом по продолжительности жизни среди собак.
Американцы поняли, что 22-летняя Галька является самой старой собакой в мире, и сообщили об этом в Книгу рекордов Гиннеса. Хозяева Гальки рассказали, что за свою долгую жизнь Галька родила 24 щенка. С 2012 года ветеринар назначила собаке диету для кошек, которая содержит гораздо больше мясного белка, чем корм для собак. Тем не менее, Галька иногда нарушает прописанную ей диету.
"Иногда она тайком ест гамбургер или хот-дог", — сказала хозяйка собаки.