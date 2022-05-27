22-летний той-фокстерьер из США признан самой старой собакой в ​​мире

Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Хозяева той-фокстерьера по кличке Галька узнали, что их питомец является старейшей на земле собакой после того, как в СМИ появилась информация о 21-летней собаке Бобби, которую назвали рекордсменом по продолжительности жизни среди собак.

Американцы поняли, что 22-летняя Галька является самой старой собакой в мире, и сообщили об этом в Книгу рекордов Гиннеса. Хозяева Гальки рассказали, что за свою долгую жизнь Галька родила 24 щенка. С 2012 года ветеринар назначила собаке диету для кошек, которая содержит гораздо больше мясного белка, чем корм для собак. Тем не менее, Галька иногда нарушает прописанную ей диету.