Таинственные легенды Литейного моста в Санкт-Петербурге

Литейный мост считается самым мистическим из всех, находящихся в Санкт-Петербурге. Чем он знаменит и какие тайны его окружают, читайте в материале «Рамблера».

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Возводить Литейный мост над Невой начали в 1875 году, а открытие его состоялось 30 сентября 1879 года. Мост был окружен легендами, кажется, с самого начала строительства и на протяжении всей его истории существования. Во многие из них верят и сейчас.

Еще до революции люди рассказывали историю о том, что на месте Литейного моста ранее находился таинственный мост-призрак, над которым во время полнолуния возникала некая воронка, которая затягивала в себя все, что находилось рядом.

Другая легенда гласит, что человек, рискнувший пройти по Литейному мосту в туманную ночь, может исчезнуть. Некоторые думали, что в такие моменты на мосту открывается проход в параллельный мир.

В годы блокады Ленинграда Литейный мост, по свидетельствам очевидцев, обстреливали чаще других. За это блокадники прозвали его Чертовым мостом.

Часто встречаются и упоминания о том, что на Литейном мосту можно встретить призраков. Говорят, в разное время здесь были замечены призраки Владимира Ленина, императора Александра I, а также Петра Великого и других известных людей.