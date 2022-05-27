Ученые объяснили наличие «акцентов» у дельфинов

У дельфинов, как и у людей, существуют региональные акценты, выяснили ученые из Университета Сассари в Италии. Они пришли к такому выводу, проанализировав свистки дельфинов-афалин из разных географических мест, сообщает Scientific Reports.
Давно известно, что дельфины используют характерные свистки, чтобы идентифицировать друг друга. Эти звуки уникальны для каждого животного. Впоследствии ученые установили, что «речь» дельфина обладает акустическими особенностями. У обитателей разных регионов наблюдались свои «акценты». Но исследователи долгое время не могли понять, с чем это связано.
Авторы новой научной работы нашли ответ на этот вопрос, пронаблюдав за несколькими популяциями обыкновенных дельфинов-афалин (Tursiops truncatus). Сбор данных проводили на Французской Ривьере, Сардинском и Тирренском морях, в Коринфском заливе, Адриатическом море и Сицилийском проливе.
Ученые проанализировали 188 часов дельфиньих «переговоров», сопоставляя продолжительность и высоту тона сигналов. Исследования показали, что «акценты» дельфинов зависят от окружающей среды, а также численности группы.
Так, в районах с большим количеством морской травы (таких, как Лампедуза) свистки были более высокими и короткими. В районах с илистым дном дельфины издавали более низкие и продолжительные сигналы.
Кроме того, среди небольших популяций, как в Коринфском заливе, позывные чаще меняли высоту тона. В крупных сообществах такого не наблюдалось.
Ученые подтвердили, что генетические особенности не имеют никакого отношения к «акцентам». Афалины считаются одними из наиболее изученных видов морских животных, но многие аспекты их биологии и поведения до сих пор остаются неизвестными. Исследователи подчеркнули, что, наблюдая за дельфинами, можно лучше понять, как на них повлияют изменения окружающей среды, в том числе вызванные человеком.
Ранее ученые привлекли к наблюдениям за китами искусственный интеллект. Система выделяет голоса морских млекопитающих из фонового шума.