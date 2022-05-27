Ученые объяснили наличие «акцентов» у дельфинов

У дельфинов, как и у людей, существуют региональные акценты, выяснили ученые из Университета Сассари в Италии. Они пришли к такому выводу, проанализировав свистки дельфинов-афалин из разных географических мест, сообщает Scientific Reports.

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Давно известно, что дельфины используют характерные свистки, чтобы идентифицировать друг друга. Эти звуки уникальны для каждого животного. Впоследствии ученые установили, что «речь» дельфина обладает акустическими особенностями. У обитателей разных регионов наблюдались свои «акценты». Но исследователи долгое время не могли понять, с чем это связано.

Авторы новой научной работы нашли ответ на этот вопрос, пронаблюдав за несколькими популяциями обыкновенных дельфинов-афалин (Tursiops truncatus). Сбор данных проводили на Французской Ривьере, Сардинском и Тирренском морях, в Коринфском заливе, Адриатическом море и Сицилийском проливе.

Ученые проанализировали 188 часов дельфиньих «переговоров», сопоставляя продолжительность и высоту тона сигналов. Исследования показали, что «акценты» дельфинов зависят от окружающей среды, а также численности группы.

Так, в районах с большим количеством морской травы (таких, как Лампедуза) свистки были более высокими и короткими. В районах с илистым дном дельфины издавали более низкие и продолжительные сигналы.

Кроме того, среди небольших популяций, как в Коринфском заливе, позывные чаще меняли высоту тона. В крупных сообществах такого не наблюдалось.

Ученые подтвердили, что генетические особенности не имеют никакого отношения к «акцентам». Афалины считаются одними из наиболее изученных видов морских животных, но многие аспекты их биологии и поведения до сих пор остаются неизвестными. Исследователи подчеркнули, что, наблюдая за дельфинами, можно лучше понять, как на них повлияют изменения окружающей среды, в том числе вызванные человеком.