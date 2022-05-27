Фото спящей семьи слонов умилило пользователей сети

Пользователь популярного интернет-форума Reddit выложил фотографию семьи слонов, под которой сразу же появилось множество комментариев.
На фотографии видны двое крупных индийских слонов, а также четверо слонят, спящих на траве.
«Самая милая вещь, которую я когда-либо в жизни видел!» — написал один из комментаторов.
«У меня родилась дочь в среду. Спать она будет так же мило, как на этой фотографии», — оставил комментарий другой человек.
«Не могу себе поверить, что люди могут убивать этих животных», — посетовал третий пользователь.
Помимо этого, посетители форума указали на то, что на фотографии, по всей видимости, изображены представители незначительной популяции индийских слонов в Китайской провинции Юньнань.