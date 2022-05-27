Фото спящей семьи слонов умилило пользователей сети

«Самая милая вещь, которую я когда-либо в жизни видел!» — написал один из комментаторов.



«У меня родилась дочь в среду. Спать она будет так же мило, как на этой фотографии», — оставил комментарий другой человек.



«Не могу себе поверить, что люди могут убивать этих животных», — посетовал третий пользователь.