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3 часа назад

Фото спящей семьи слонов умилило пользователей сети

Газета.Ru

Пользователь популярного интернет-форума Reddit выложил фотографию семьи слонов, под которой сразу же появилось множество комментариев.

Фото спящей семьи слонов умилило пользователей сети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографии видны двое крупных индийских слонов, а также четверо слонят, спящих на траве.

«Самая милая вещь, которую я когда-либо в жизни видел!» — написал один из комментаторов.

«У меня родилась дочь в среду. Спать она будет так же мило, как на этой фотографии», — оставил комментарий другой человек.

«Не могу себе поверить, что люди могут убивать этих животных», — посетовал третий пользователь.

Помимо этого, посетители форума указали на то, что на фотографии, по всей видимости, изображены представители незначительной популяции индийских слонов в Китайской провинции Юньнань.

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