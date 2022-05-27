Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
52 минуты назад

Впервые обнаружен пещерный двустворчатый моллюск

Lenta.ru

Ученые впервые обнаружили новый вид моллюсков, которые обитают в пещерах северной Бразилии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Subterranean Biology. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Впервые обнаружен пещерный двустворчатый моллюск
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Беспозвоночный организм Eupera troglobia демонстрирует характерные черты троглобитов — существ, приспособившихся к жизни в пещерной темноте. У них отсутствует пигментация, их тело небольших размеров, а откладываемые ими яйца имеют мягкую скорлупу.

Еще в 2006 году ученые представили фотографии Eupera troglobia, который, как посчитали биологи, был занесен в пещеру случайно. В 2010 году ученые проанализировали отчеты об исследовании и заметили, что на этих изображениях был запечатлен обесцвеченный моллюск, который отсутствовал среди собранных образцов. Почти десятилетие спустя, в ходе новой экспедиции, зоологи обнаружили депигментированные раковины, прикрепленные к стенам пещеры.

Подземные двустворчатые моллюски считаются редкими организмами, и до настоящего времени было известно только о трех таких видах, все из них относятся к мидиям, обитающим в Юго-Восточной Европе. В то же время они не являются типичными обитателями подземного мира, поскольку не переносят среду с низким содержанием кислорода.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители