Впервые обнаружен пещерный двустворчатый моллюск

Ученые впервые обнаружили новый вид моллюсков, которые обитают в пещерах северной Бразилии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Subterranean Biology. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Беспозвоночный организм Eupera troglobia демонстрирует характерные черты троглобитов — существ, приспособившихся к жизни в пещерной темноте. У них отсутствует пигментация, их тело небольших размеров, а откладываемые ими яйца имеют мягкую скорлупу.

Еще в 2006 году ученые представили фотографии Eupera troglobia, который, как посчитали биологи, был занесен в пещеру случайно. В 2010 году ученые проанализировали отчеты об исследовании и заметили, что на этих изображениях был запечатлен обесцвеченный моллюск, который отсутствовал среди собранных образцов. Почти десятилетие спустя, в ходе новой экспедиции, зоологи обнаружили депигментированные раковины, прикрепленные к стенам пещеры.