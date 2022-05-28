Как адвокат застрелился ради выигранного суда

Немалая роль в судебном заседании отводится линии защиты. Какие аргументы может использовать адвокат ради выигранного дела? Показания эксклюзивных свидетелей? Невероятные вещественные доказательства? Герой сегодняшней истории, которую расскажет “Рамблер”, отдал ради этого жизнь.

Однажды вечером в баре отеля Golden Lamb Inn отдыхала компания. Томас Майерс вместе со своими друзьями играл в карты. Компания расположилась на втором этаже, чтобы никто не мешал. Но вдруг в комнату ворвались пятеро незнакомых парней. Началась драка. Томас попытался вытащить пистолет, который лежал в его кармане. Раздался звук, похожий на приглушенный выстрел. Не обращая на него внимания, Томас достал пистолет, несколько раз нажал на курок. И упал замертво.

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Уже позднее выяснилось, что среди нападавших был заклятый враг Майерса, Томас МакГехан. Ему предъявили обвинение даже несмотря на то, что никто не мог припомнить, был ли вооружен мужчина в тот вечер. А вот о его неприязни к Майерсу знали все свидетели происшествия.

Защищать Томаса МакГехан взялся адвокат Клемент Валландигэм, который открыл свою практику в американском штате Огайо.

Услышав от свидетелей о “приглушенном выстреле”, Клемент глубоко задумался. После очередного судебного заседания адвокат взял собственный пистолет, кусок плотной ткани и отправился за город. Он хотел послушать, отличается ли вообще звук выстрела в упор от звука обычного выстрела. Экспериментировал адвокат в одиночестве, поэтому о его выводах ничего не известно.

Когда Клемент вернулся, его ждала посылка, внутри которой оказался пистолет подзащитного, который передали в суд для следственного эксперимента. Адвокат положил его рядом со своим.

На следующем заседании Клемента Валландигэма осенило. Он решил буквально показать, что жертва могла убить сама себя – вытаскивая оружие из кармана, прострелить артерию. Адвокат схватил пистолет Майерса (по некоторым данным, он перепутал его со своим заряженным) и привлек внимание судей. Клемент сделал движение, будто бы вынимает оружие из брюк. В зале суда раздался выстрел. По словам свидетелей, точно такой же, какой прозвучал в ту роковую ночь.

Впечатленные экспериментом адвоката судьи отпустили Томаса МакГехана в тот же день. Изменил ли суд его жизнь? Вряд ли. Через несколько лет мужчину застрелили во время очередной разборки.