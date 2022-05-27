Дайверы спасли запутавшегося в рыболовной сети кита

Двое дайверов из Испании спасли кита, запутавшегося в рыболовной сети возле пляжа Кала Миллор на Балеарских островах. Об этом cообщает The Majorca Daily Bulletin.

За перемещениями животного следили команда профессионалов из фонда аквариума Пальмы, агентство морской безопасности и сотрудники консорциума Cofib, которые организовали спасательную операцию. Они обнаружили, что кит до такой степени запутался в красной рыболовной сети, что даже не мог открыть рот.

После того как первоначальные попытки разрезать сеть с лодки не увенчались успехом, к операции привлекли дайверов из дайвинг-центров «Альбатрос» и «Скуало». Они подплыли к животному, перерезали веревки ножом и сняли запутавшиеся поплавки, которые гроздью висели у его рта. На это ушло 45 минут.