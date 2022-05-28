Почему Кейт Миддлтон всегда носит сумочку в левой руке?

Королевский этикет и правила дресс-кода — это, пожалуй, самая обсуждаемая тема среди публики, экспертов и прессы. Для большинства очевидно, что отказ от яркого макияжа, одежды в стиле total black (конечно, если это не похороны), использование лака для ногтей нежных и нейтральных оттенков, а также выбор туфель с закрытым носом — это главные модные правила, которым следуют все королевские женщины. Однако, благодаря Кейт Миддлтон совсем недавно поклонники узнали, что на публике монаршим особам необходимо держать сумочки, или же любые другие предметы, только в левой руке.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Оказалось, что эта традиция является важным правилом не только для Кейт Миддлтон, но и для других представителей королевской семьи, таких как принц Чарльз. «Но в чем же причина?!», — спросите вы, и мы знаем ответ на данный вопрос. Оказалось, это необходимо для того, чтобы члены британской короны могли с легкостью и без лишнего дискомфорта поприветствовать людей и своих поклонников на мероприятии крепким рукопожатием. Благодаря такому правилу, монаршая особа может сразу же протянуть руку при приближении к своему собеседнику, а не поправлять сумочку или предлагать легкое и неуважительное рукопожатие левой рукой. Эта простая традиция помогает им выглядеть естественными и подготовленными.

Стоит отметить, что, когда Меган Маркл была старшим членом королевской семьи, она также носила свою сумочку в левой руке. Даже принц Чарльз держит свои вещи таким образом, чтобы с легкостью использовать правую руку. Еще в 2019 году королевский эксперт Мика Мейер подтвердила эту теорию.