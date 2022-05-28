Лошади и свиньи способны различать тон человеческой речи

Лошади и свиньи умеют отличать грубые и вежливые нотки в словах их хозяев. К такому выводу пришли датские ученые из Копенгагенского университета в своем исследовании, опубликованном на научном портале EurekAlert!.

Фото: Rosng.ru Rosng.ru

Для эксперимента были взяты частные свиньи и лошади с одной из исследовательских станций, а также дикие кабаны и лошади из зоопарков Франции и Швейцарии. Исследователи воспроизводили при них записи звуков людей и животных из скрытых динамиков. В случае с человеческой речью ее произносил профессиональный актер. При этом для большей объективности он не говорил осмысленных предложений, а просто издавал звуки в разной тональности. Это нужно было для того, чтобы одомашненные животные не испытывали реакции на определенные запомненные ими слова. Поведение животных устанавливалось по таким распространенным признакам как их положение тел и отсутствие или наличие и характер движения.

Оказалось, что сильнее и быстрее парнокопытные реагируют, когда к ним обращаются с негативным тоном. И наоборот, при более мягкой речи испытуемые расслаблялись и вели себя более спокойно. При этом исследователи отметили, что животные даже отражают те эмоции, которые они испытывают. Также часть эксперимента была посвящена проверке подопечных «эмоциональное заражение», то есть зеркальное отражение эмоций. Эта способность нередко встречается у людей и рассматривается как первый шаг на пути к проявлению эмпатии. Конкретного копирования состояния не наблюдалось. Но то, как ученые говорили с животными, отражалось на их благополучии, в том числе, аппетите и других базовых потребностях, а также степени проявления агрессивности. Это не являлось зеркальной копией эмоций, но показывало яркую реакцию на них.