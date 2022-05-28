Почему зевота так заразительна? Ученые выяснили

Ученые уже давно понимают физиологический смысл зевоты, но причины, по которым она так заразительна среди социальных животных, до сих пор были неясны. Теперь же исследователи выдвинули интересную версию, объясняющую это.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Биолог-эволюционист Эндрю Гэллап (Andrew Gallup) из Государственного университета Нью-Йоркского политехнического института в США просмотрел прошлые исследования и объединил результаты в единую модель. Оказалось, что зевота может быть способом синхронизировать свое поведение и способствовать коллективной бдительности для групп животных.