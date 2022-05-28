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1 час назад

Ученые объяснили, как богатые люди наносят ущерб природе

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, высокие цены могут не удерживать богатых людей от покупки неэкологичных товаров. Наоборот они лишь побуждают представителей высшего класса делать это.

Ученые объяснили, как богатые люди наносят ущерб природе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новая работа показывает, что люди из так называемого высшего общества с большей вероятностью покупают неэкологичные товары, например, индивидуально упакованные закуски, когда они имеют более высокую цену. Ученые считают, что это происходит потому, что более высокая цена заставляет таких людей чувствовать себя более привилегированными и иметь право пользоваться товарами, несмотря на ущерб для окружающей среды.

Кроме того, по словам исследователей, этот эффект распространяется и на другие «затратные» ситуации, такие как поездка на пляж, который несёт экологический ущерб из-за слишком большого количества туристов. Ученые также обнаружили, что, когда участников поощряли думать о том, что все равны, этот эффект исчезал.

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