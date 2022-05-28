Почему самцы мышей боятся бананов

Ученые недавно обнаружили, что характерный запах банана вызывает у самцов мышей стресс. Исследователи попытались выяснить, почему.

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Ученые узнали об этом необычном отвращении к фруктам, анализируя выбросы гормонов стресса у самцов мышей, когда они находились рядом с беременными или кормящими самками. Оказалось, что это было вызвано присутствием соединения, называемого n-пентилацетатом, в моче самок. Это же соединение придает бананам характерный запах.

Исследователи признались, что открытие стало для них неожиданным. Беременные самки были в лаборатории для другого эксперимента, и один из аспирантов вдруг понял, что самцы начали вести себя странно.