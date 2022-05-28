Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

Почему самцы мышей боятся бананов

Ferra.ru

Ученые недавно обнаружили, что характерный запах банана вызывает у самцов мышей стресс. Исследователи попытались выяснить, почему.

Почему самцы мышей боятся бананов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые узнали об этом необычном отвращении к фруктам, анализируя выбросы гормонов стресса у самцов мышей, когда они находились рядом с беременными или кормящими самками. Оказалось, что это было вызвано присутствием соединения, называемого n-пентилацетатом, в моче самок. Это же соединение придает бананам характерный запах.

Исследователи признались, что открытие стало для них неожиданным. Беременные самки были в лаборатории для другого эксперимента, и один из аспирантов вдруг понял, что самцы начали вести себя странно.

Дело в том, что самцы мышей проявляют агрессию в отношении чужих детенышей. Чтобы держать их в страхе, беременные и кормящие самки испускают особые химические сигналы. Оказалось, что бананы могут вызвать у самцов аналогичный страх.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители