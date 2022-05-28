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2 часа назад

Почему люди умнее животных

Ferra.ru

Ученые нашли объяснение тому, почему когнитивные способности человека лучше, чем у других животных.

Почему люди умнее животных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи изучали то, как мозг обрабатывает информацию. Они обнаружили, что разные области мозга используют разные стратегии для взаимодействия друг с другом. Так, одни области мозга обмениваются информацией с другими очень стереотипным образом, используя вход и выход. Это гарантирует, что сигналы передаются воспроизводимым и надёжным образом. Это относится к областям, которые специализируются на сенсорных и моторных функциях.

Например, глаза, которые посылают сигналы в определённую часть мозга для их обработки. Большая часть отправляемой информации дублируется, поэтому учёные называют этот тип обработки информации «избыточным». Однако избыточность обеспечивает устойчивость и надёжность, то есть мы способны видеть и одним глазом, этого достаточно для выживания.

Не вся информация, предоставляемая глазами, является избыточной. Объединение информации от обоих глаз в конечном итоге позволяет мозгу обрабатывать глубину и расстояние между объектами. Это пример принципиально другого способа обработки информации — «синергетического». Такая обработка наиболее распространена в областях мозга, которые поддерживают широкий спектр более сложных когнитивных функций: внимания, рабочей памяти и т.д.

Когда учёные рассмотрели префронтальную кору головного мозга, которая поддерживает более продвинутые когнитивные функции, то увидели, что у макак в этой области более распространена избыточная обработка информации, а у людей — синергетическая. Не исключено, что это и даёт нам преимущества как виду.

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