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1 час назад

Какого цвета белый медведь на самом деле

Gismeteo

Если спросить у большинства людей, какого цвета белый медведь, ответ будет однозначным. И правда, какие могут быть сомнения? Мы же видим его своими глазами, к тому же название говорит само за себя, а снежная среда обитания требует соответствующей маскировки.

Какого цвета белый медведь на самом деле
Фото: GismeteoGismeteo

Но, оказывается, полярный гигант только кажется белым. На самом деле его шерсть — прозрачная, а визуальный эффект создается отражением солнечного света. Полые и лишенные пигментной окраски волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, способствуя теплоизоляции шерстяного покрова.

И это не единственная особенность его меха. В зависимости от сезона и условий освещения он может казаться желтым, коричневым или серым. А в зоопарках некоторых стран, где тепло и влажно, можно даже встретить зеленого медведя. Такое происходит, когда вода в бассейне начинает цвести и микроорганизмы проникают в шерстинки.

Ну и напоследок раскроем еще один секрет: кожа у белого медведя черная!

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