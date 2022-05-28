Какого цвета белый медведь на самом деле

Если спросить у большинства людей, какого цвета белый медведь, ответ будет однозначным. И правда, какие могут быть сомнения? Мы же видим его своими глазами, к тому же название говорит само за себя, а снежная среда обитания требует соответствующей маскировки.

Фото: Gismeteo Gismeteo

Но, оказывается, полярный гигант только кажется белым. На самом деле его шерсть — прозрачная, а визуальный эффект создается отражением солнечного света. Полые и лишенные пигментной окраски волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, способствуя теплоизоляции шерстяного покрова.

И это не единственная особенность его меха. В зависимости от сезона и условий освещения он может казаться желтым, коричневым или серым. А в зоопарках некоторых стран, где тепло и влажно, можно даже встретить зеленого медведя. Такое происходит, когда вода в бассейне начинает цвести и микроорганизмы проникают в шерстинки.