10 вымерших и живущих гигантов земной фауны

Люди считают себя самыми важными созданиями, которые когда-либо существовали на планете. Но если речь заходит о размере, люди — мелочь по сравнению с животными размером со стадион. Встречайте список из 10 самых больших животных Земли (вымерших и живущих ныне).

Фото: Gismeteo Gismeteo

1. Мегалодон (Carcharodon megalodon) — акула длиной 15,8 метра с челюстями, способными проглотить носорога. Животное населяло планету 25­—1,5 млн лет назад.

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2. Ракоскорпион Jaekelopterus rhenaniae достигал длины 2,4 метра и обитал в морях 400 млн лет назад. Эксперты говорят, что животное стало таким крупным в «эволюционной гонке» с плакодермами. Гигант был предком современных скорпионов, которые обитают на суше.

3. Короткомордый медведь (Arctodus) весил 1,5 тонны и вырастал до 3,3 метра. Для сравнения — высота среднего полярного медведя 2,4 метра. Короткомордый медведь обитал в Южной Америке 500 тысяч — 2 млн лет назад.

4. Аргентавис (Argentavis magnificens) — крупнейшая птица, которая когда-либо летала по земным небесам. Крылатый гигант проживал 6 млн лет назад в Аргентине. По размерам он был близок к самолету «Сессна-152». Птица походила на белоголового орлана с размахом крыльев 5,4 метра и перьями размером с самурайский меч каждое.

5. Суперкрокодил Sarcosuchus imperator жил в Африке 100 лет назад. Животное вырастало в длину до 12 метров. А вес крокодила достигал 8,75 тонны. Двухметровыми челюстями и сотней зубов он мог пережевывать даже мелких динозавров.

6. Аргентинозавр. В следующий раз когда вы посмотрите на шестиэтажное здание, на секунду задумайтесь, что вы могли бы сейчас смотреть на аргентинозавра. Он был 36,5 метра высотой и весил 100 тонн, поэтому считается крупнейшим динозавром планеты. У аргентинозавра была длинная шея, длинный хвост и относительно маленькая голова. Один окаменелый позвонок в диаметре достигает более 1,5 метра. Останки этого травоядного динозавра нашли впервые в Аргентине в 1988 году.Макет.

7. Спинозавр — крупнейшее плотоядное животное, которое когда-либо гуляло по Земле. Его вес составлял 10 тонн, длина — 18 метров. Он жил 100–93 млн лет назад на территории современной Африки. Спинозавр питался рыбой, но не гнушался и мелкими динозаврами. У него была самая длинная голова среди всех динозавров — 1,8 метра.

8. Сетчатый питон проживает на Земле по сей день. Его средняя длина — 6 метров, рекордная — 10 метров. Змея обитает в Юго-Восточной Азии. Питон не ядовит, но может задушить человека.

9. Синий кит — тоже современное животное. Вес морских млекопитающих достигает до 150 тонн, длина — 30 метров. На языке взрослого синего кита уместятся 50 человек. Длина новорожденного китенка — 7,6 метра, а пьет он 380 литров материнского молока в день.