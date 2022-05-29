Ванга предрекала, чем обернется 2022 год

Одна из самых знаменитых провидиц Ванга, как выяснилось, предрекла множество событий 2022 года, которые уже постепенно начали сбываться. Об этом сообщил Сергей Косторной, которому удалось найти потерянную видеокассету с предсказаниями Вангелии.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Во-первых, болгарская ясновидящая заикалась об эпидемии, которая так или иначе будет связана с обезьянами. Женщина отметила, что болезнь будет послана человечеству в качестве наказания и люди, вероятно, начнут осознавать это и задумываться о своем образе жизни.

«Старая забытая болезнь, которая придет из Африки. Мы разговаривали с ней о болезнях. Я тогда спрашивал у нее: «Что это? Чума?» Перебрали много болезней, чума, оспа и она говорит: «А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет, а там вам сюрприз», — признается Косторной.

Во-вторых, Ванга говорила о политической ситуации в мире, отмечая, что для России год будет не простым, но держава не побоится дать отпор трудностям.

«Две страны объединятся и станут одной большой, но Россия не побоится», — цитирует Сергей слова великой предсказательницы.