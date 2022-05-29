Как лечили оспу до распространения прививок

Экстравагантные способы лечения

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Не успела завершиться пандемия коронавируса, как медийное пространство всколыхнула новость о случаях заражения оспой обезьян, которую можно назвать родственником черной оспы (хотя вирус и менее опасен).

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Напомним, что натуральная или черная оспа — инфекционное заболевание, которое вызвало лихорадку, рвоту, язвы и кожную сыпь, а летальность некоторых эпидемий достигала 90 процентов. Это первая болезнь, которую удалось победить с помощью вакцинации, и примерно в 1970-х делать прививки от этой болезни прекратили.

Мы пролистали записи об истории медицины и собрали для вас самые неординарные методы лечения оспы — от цветотерапии до оберегов в виде морских свинок — все эти методы были распространены до повсеместной вакцинации.

Цвет лечения — красный

Идея о том, что болезнь можно победить с помощью определенных цветов, была довольно распространена в Средние века. Сторонником «цветотерапии» был Джон Гаддесденский (известно, что он умер в 1361 году) — королевский врач Эдуарда I. Вот каким было его стандартное лечение оспы: он заворачивал пациента в красную ткань, заполнял комнату красным декором и давал пациенту только красные продукты и напитки:

«Возьмите алую ткань и заверните в нее больного — как я сделал с сыном благороднейшего короля Англии, когда он страдал этой болезнью… Я обставил все вокруг его кровати красными вещами… это хорошее лекарство, и в конце концов от его оспы не осталось и следа».

Несмотря на свою неэффективность, «красное лечение» оспы оставалось в моде на протяжении веков. Королева Елизавета I была завернута в красное одеяло, когда заразилась этой болезнью в 1562 году. А палаты для больных оспой часто оборудовали красными занавесками и красными лампами.

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