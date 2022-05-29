Москвичка рассказала о работе на советском ламповом заводе

Старое фото, на котором запечатлено наводнение у здания Московского электролампового завода, заинтересовало сеть. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Фото: Мослента Мослента

В комментариях одна из пользовательниц поделилась воспоминаниями, связанными с этим местом. Женщина рассказала, что на этом заводе работали все родственники ее мужа. «Дом его бабушки был рядом с заводом. Так их заливало по дверную ручку», — написала россиянка.

По словам женщины, некоторые сотрудники электролампового завода работали на предприятии из поколения в поколение. Там выпускались печки для варки стекла, приборы ночного видения и другие нужные вещи. Пользовательница вспомнила, что в середине 1950-х годов на производство приезжали молодые кадры из Китая. «Мы сохранили фотодокументы, свидетельствующие о дружбе китайских и наших специалистов. И еще есть фигурки из стекла, которые изготовляли заводские стеклодувы», — рассказала женщина о сохранившихся у нее вещах советской эпохи.