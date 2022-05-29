Национальное достояние: в Туркменистане отмечают День ковра

В Туркменистане сегодня отмечают один из главных праздников – День ковра. Это национальное достояние, наряду с ахалтекинскими конями. Туркменский ковер считается в стране гордостью и достоянием народа. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш рассказал подробности.

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Ковер для туркменского народа – больше, чем просто предмет декора. С древних времен это символ дома и семьи. В национальном музее в Ашхабаде больше двух тысяч таких экспонатов.

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«Когда ткут ковер, используют три разновидности инструмента: специальный нож, чтобы отрезать лишнюю нить, расческу – для битья по нитям, чтобы они были крепкими и тонкими. И специальные ножницы используют, чтобы отрезать лишние нити на ковре», – объяснила специалист Национального музея туркменского ковра Махым Муррикова.

Свои секреты мастерицы бережно передают из поколения в поколение как драгоценную семейную реликвию. Изделия имеют плотную текстуру. В каждом квадратном метре – от 200 до 400 тысяч узлов. Красочный орнамент связан с одним из пяти основных туркменских племен. В дизайне отражены местные красоты. Этот экспонат – точная копия пазырыкского ковра, оригинал хранится в «Эрмитаже».

«В центре ковра находится Огуз-хан, а вокруг него изображены символы его 24 внуков, также тут нарисованы олени и лошади. По данным исследователей, возраст находки равен почти 2,5 тысячи лет. Хорошая сохранность ковра, сотканного в V столетии до нашей эры, объясняется его нахождением в пределах вечной мерзлоты», – отметила специалист Национального музея туркменского ковра Джахан Гурбанова.

В Туркменистане ковры на полу, на стенах. Они же для уважаемых гостей. Без них невозможно представить ни одну национальную свадьбу или другое торжество. Среди экспонатов есть ковры-гиганты. Один из них внесен в Книгу рекордов Гиннеса: его площадь 301 квадратный метр, а весит он тысячу 200 килограммов. Трудились над ним 40 мастериц в течение восьми месяцев.

Туркменистан«Чтобы соткать такие гигантские ковры, сооружают специальные горизонтальные станки. И все мастерицы, сидя в одном станке, работают дружно, одновременно. Благодаря этому получается вот такое вот красивое произведение искусства, которым гордится не только туркменский народ, но и весь мир», – объяснила специалист Национального музея туркменского ковра Маягозель Атаева.

По случаю государственного праздника на Халачском предприятии художественного ковроделия открыли новый цех. Мастера культуры и искусств подготовили свое музыкальное поздравление. А передовиков производства ткацких фабрик отметили наградами.

«Наряду с украшениями, лошадьми и национальными костюмами о туркменском ковре знают во всем мире. Мы – ковровщицы – очень рады открытию нового цеха, где можно творить красоту. Пользуясь случаем, хочу поздравить наш народ и всех мастериц с национальным праздником туркменского ковра», – сказала ковровщица Государственного объединения «Туркменхалы» Айнур Розыева.