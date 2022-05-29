«WOW!» сигнал: как в США смогли связаться с инопланетянами

Странный и мощный сигнал «WOW!» зафиксировали в 1977 году. Исследователи высказывали разные идеи происхождения этого послания: от разумных существ до пролетающей мимо кометы. И, кажется, специалисты смогли определить точны источник предполагаемой трансляции пришельцев, обнаруженной почти полвека назад. Что это был за сигнал, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Прибытие" Кадр из фильма "Прибытие"

15 августа 1977 года радиотелескоп «Большое ухо», расположенный в Государственном университете штата Огайо, зафиксировал нечто странное. Он занимался сканированием на предмет возможных сигналов от инопланетных цивилизаций в рамках проекта SETI и в тот день засек невероятно сильный сигнал, пришедший со стороны созвездия Стрельца. Его характеристики соответствовали теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения. Сигнал длился 1 минуту и 12 секунд, и с тех пор больше ни разу не был зафиксирован.

Астроном Джерри Эйман, которым первым заметил это явление, обвел его красной рукой и на полях написал «Wow!» — так сигнал обрел название. Но что же стало его источником?

Астроном Альберто Кабальеро заявил, что сигнал мог исходить от солнцеподобной звезды, расположенной на расстоянии 1800 световых лет в созвездии Стрельца. Однако не стоит думать об искусственном происхождении далекого радиопослания.

«Сигнал Wow!, скорее всего, исходил от какого-то природного явления, а не от инопланетян. Я нашел конкретно одну солнцеподобную звезду, находящуюся примерно в 1800 световых годах от нас. Ее температура, диаметр и светимость почти идентичные нашему Солнцу»,

— заявил Кабальеро.