Россияне вспомнили очереди в ГУМ за париками и батниками в СССР

Россияне вспомнили очереди в ГУМ за париками и батниками во времена СССР. Своими комментариями они поделились в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Мослента Мослента

Одна из пользователей рассказала, как в 1971 году в главный универмаг страны в продажу «выбросили» парики. «Вошла в ГУМ со стороны улицы Никольской и попала в толпу, и не понять, что происходит. Оказалось — очередь за париками, а где она заканчивается — не разобрать: толпа на весь первый этаж», — поделилась подписчица.

Другая жительница Москвы написала, как однажды шла через ГУМ с работы и увидела очередь за товаром, переходящую с первого на второй этаж. «Я, естественно заинтересовалась, дефицит, наверное. Спросила у женщины, за чем очередь? Она смутилась, подняла плечи и сказала: "Ватники, какие-то". Я удивилась, получив свой номер на ладони, пошла посмотреть, что же там продают. Оказалось — батники», — рассказала женщина. В комментариях также пояснили, что батник — это вид рубашки или кофты с планкой.