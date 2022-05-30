Названа самая старая собака в ​​мире

Собака супружеской пары из штата Южная Каролина, США, была официально названа Книгой рекордов Гиннесса самой старой в мире из ныне живущих. Той-фокстерьеру по кличке Галька 22 года и 59 дней, сообщает UPI.

Семья подала заявку на признание рекорда после того как прочитала в новостях о 21-летнем чихуахуа, которому этот титул был присвоен в апреле.

Галька, родившаяся 28 марта 2000 года, остается здоровой и активной, причем особенно, по словам ее владельцев, это проявляется ночью.