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1 час назад

Названа самая старая собака в ​​мире

Lenta.ru

Собака супружеской пары из штата Южная Каролина, США, была официально названа Книгой рекордов Гиннесса самой старой в мире из ныне живущих. Той-фокстерьеру по кличке Галька 22 года и 59 дней, сообщает UPI.

Названа самая старая собака в ​​мире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Семья подала заявку на признание рекорда после того как прочитала в новостях о 21-летнем чихуахуа, которому этот титул был присвоен в апреле.

Галька, родившаяся 28 марта 2000 года, остается здоровой и активной, причем особенно, по словам ее владельцев, это проявляется ночью.

«Галька похожа на дикого подростка, который любит спать днем и бодрствовать всю ночь», — рассказали члены семьи.

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