Американка спасла ребенка от медведя в собственном саду

В США мать спасла ребенка от медведя, пишет LADBible. Животное вышло из леса и забралось на участок семьи, где играла дочь американки.

Саманта Мартин из Сиэтла находилась внутри дома, пока ее дочь Джунипер играла во дворе. В какой-то момент женщина услышала громкие звуки и вышла проверить, что происходит. Оказалось, это был медведь, решивший проникнуть на территорию людей. Джунипер, увидев медведя, побежала к нему, чтобы рассмотреть его поближе. В последний момент Саманта успела схватить дочь в руки и забежать вместе с ней в дом.

"Я просто запаниковала. Это был медвежонок, но больше всего меня беспокоило то, что я не знала, где медведица и не знала, как она поведет себя в этой ситуации", - рассказала Мартин.

После инцидента Саманта убрала кормушку для птиц, которая стояла во дворе - женщина считает, что именно она привлекла хищника.

"Я люблю птиц, но я не хочу, чтобы медведи постоянно приходили ко мне домой", - призналась американка.