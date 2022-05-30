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1 час назад

Девочка-паук родилась с восемью конечностями

Lenta.ru

В индийском штате Бихар родился ребенок с двойным набором конечностей. У нее четыре руки и четыре ноги, сообщает Daily Mirror.

Девочка-паук родилась с восемью конечностями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ушу Деви, мать девочки-паука с восемью конечностями, рассказала, что после родов она была поражена тем, как выглядит ее ребенок. У новорожденной было две лишние руки и две лишние ноги, которыми она не могла пользоваться.

Сейчас девочке два с половиной года. Поскольку дополнительные конечности доставляют ребенку неудобства, Деви открыла сбор средств на операцию, во время которой их удалят.

Старший брат девочки также родился с инвалидностью.

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