Каверзные вопросы на ЕГЭ по русскому и как в них не ошибиться

Всякое упоминание о ЕГЭ будоражит воспоминания тех, кто его сдавал, и вызывает волнение у школьников. Однако на самом деле, у экзамена есть четкая структура и, если хорошо к нему подготовиться, можно обойти почти все подводные камни. В этом году экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая. О самых сложных вопросах в ЕГЭ, читайте в материале "Рамблера".

Фото: m24.ru/Лидия Широнина m24.ru/Лидия Широнина

В 2021 году почти 654 тысячи абитуриентов сдавали ЕГЭ по русскому языку. Всего 0.4% из них не смогли набрать минимальный балл. Это значит, что подготовиться к экзамену можно. Для этого стоит зайти на обновленный сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), на котором любой ученик может тренироваться, используя "Открытый банк заданий ЕГЭ". Именно из этих заданий формируются варианты реального ЕГЭ.

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Рассмотрим самые каверзные типажи вопросов на едином экзамене по русскому.

Задание 2

Во втором задании нужно подобрать пропущенное слово. Казалось бы, все очень легко, но на самом деле, отличное выполнение задания требует обширных знаний.

"Мы видим предметы, потому что они отражают свет, и этот отраженный свет, пройдя через зрачок и хрусталик, попадает на сетчатку; свет, поглощенный предметом, глаз, естественно, увидеть не может: сажа, например, поглощает почти все излучение и кажется нам черной, а снег, <...>, равномерно отражает почти весь падающий на него свет и потому выглядит белым", — пример задания с ресурса "РЕШУ ЕГЭ".

Здесь дойти до правильного ответа поможет контекст, но при этом выпускник должен повторить разряды предлогов, разряды союзов, разряды частиц, разряды местоимений, группы местоименных наречий (поэтому, так, там, тут, здесь, тогда…), группы вводных конструкций (во-первых, во-вторых; таким образом, значит; кроме того…).

Правильный ответ: наоборот.

Задание 4

Четвертое задание на правильность ударения в словах для многих становится самым трудным. Дело в том, что здесь надо запомнить не только правила, но и большое количество исключений. В этом вопросе вам поможет только память.

По данным экспертов, среди самых "популярных" ошибок можно выделить следующие слова. Постарайтесь просто запомнить правильное ударение в них:

отключАт, включИт,

слИвовый, кАшлянуть,

пломбировАть, кровоточИть,

бАрмен, Иконопись,

давнИшний, прибЫвший,

диспансЕр,фенОмен,

исчЕрпать, исчерпАвший,

сверлИт, завИдно,

закУпорить, облегчИть,

красИвее, кУхонный

Надо также помнить, что в глаголах прошедшего времени женского рода окончание ударное, но если в них появляется приставка "вы-", то ударение она берет на себя. Ударным будет окончание в кратких страдательных причастиях женского рода

Задание 8

Ученики считают сложным и восьмое задание. В этом номере важна не орфография, а грамматика. Так проверяется умение правильно строить словосочетания, употреблять слова и составлять предложения. По сути, нужно знать, как можно говорить, а как сказать нельзя.

В частности, нужно правильно употреблять падежную форму существительного с предлогом. Например, предлоги согласно, вопреки, благодаря, наперекор используются с существительным в дательном падеже: вопреки (чему?) обстоятельствам.

После предлога "по" в значении "после чего-либо" нужно употреблять существительное в предложном падеже: по прилете, по прибытии, по приезде, по окончании.

Важно понимать, что деепричастие обозначает добавочное действие к основному и выполняет эти действия одно лицо (предмет). Нельзя сказать: посмотрев в окно, вышло солнце (получается, что в окно смотрело солнце).

Еще один момент: однородные члены управляют разными падежами (имеют одно и то же зависимое слово). Неправильно: в школе я увидел и обрадовался однокласснику.

Задание 10

В прошлом году с десятым заданием справилось 58,9% абитуриентов (в 2020 г. — 63%). В этом упражнении указать ряд слов, в которых пропущена одна и та же буква. Здесь можно ошибиться из-за простой невнимательности и незнания правил.

Задание требует знания сразу нескольких правил орфографии, поэтому стоит проработать правописание морфем, звонких и глухих согласных.

Задание 13

Знания правил правописания проверяется и в 13 задании. Тут найти предложение, в котором не- с выделенным словом пишется слитно. Многие выпускники допускают ошибки, потому как зацикливаются на исключениях, но не понимают сами правила. Тут стоит внимательно изучить, как пишутся слова с частицей не- (ни-); слитное, также -н- и -нн- в различных частях речи, а также дефисное, раздельное написание слов.

Демовариант ЕГЭ 2022