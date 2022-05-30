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1 час назад

В ранней Вселенной найдено множество мертвых галактик

Lenta.ru

Международная команда ученых, возглавляемая Национальной астрономической обсерваторией Японии (NAOJ), нашла в ранней Вселенной множество «мертвых галактик», в которых практически не формируются новые звезды. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

В ранней Вселенной найдено множество мертвых галактик
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования астрономы провели анализ изображений древних галактик, которые располагаются на расстоянии 9-12 миллиардов световых лет от Земли. Целью специалистов было понять, сколько радио- и рентгеновского излучения выделяли эти космические объекты. Выяснилось, что в центре старых галактик из-за высокой активности сверхмассивных черных дыр почти не появлялись новые светила. По мнению ученых, такое явление можно объяснить тем, что выбросы черных дыр препятствуют поступлению холодной темной материи из окружающего галактики пространства.

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