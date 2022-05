Мозг обрабатывает неприятные запахи быстрее, чем приятные

Ученые из Токийского университета (Япония) выяснили, в какой момент наш мозг воспринимает и обрабатывает информацию о различных запахах. Исследование показало, что на ранних стадиях обработки такая информация в мозге никак не связана с его узнаванием. Однако на более поздних стадиях неприятные запахи обрабатываются быстрее, чем приятные. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.