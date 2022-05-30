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2 часа назад

В чём разница между кометой, метеором и астероидом

Ferra.ru

Автор BBC Science Focus Magazine Холли Спаннер объяснила, как отличить друг от друга различные космические объекты. Например, астероид, комету и метеор.

В чём разница между кометой, метеором и астероидом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще существует множество разновидностей космических тел. Это и астероид, и комета, и метеороид, и многие другие. Но по каким признакам их отличать?

Астероидпредставляют собой небольшие каменистые объекты. Чаще всего они имеют неправильную форму. Такие объекты остались после того, как образовалась Солнечная система. Пример такого объекта — астероид Бенну.

Комета — это ледяные тела большого размера. Состоят они из пыли, замороженных газов, камней. У кометы также ледяное ядро. Такие тела вращаются вокруг Солнца по траекториям в форме эллипсиса. При приближении к Солнцу они нагреваются, и в итоге образуется характерный для кометы «хвост». Одной из самых известных комет считается Галлея. Ее можно будет увидеть в июле 2061 года.

Есть еще метеороид. Это объект, состоящий из обломков комет и астероидов. При попадании в атмосферу он сгорает, и это и есть метеор, или падающая звезда.

Метеоритный дождь можно заметить, когда несколько небесных тел сгорают в атмосфере нашей планеты.

Огненным шаром считается очень яркий метеор, который можно увидеть на большой территории. Метеоритом называют метеороиды, которые упали на поверхность Земли.

Существует еще такое обозначение небесных объектов, как «карликовая планета». Это планета, которая соответствует нескольким характеристикам. Она расположена на орбите вокруг Солнца, имеет круглую или почти круглую форму, не является спутником, недостаточно массивна.

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