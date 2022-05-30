Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку

Отмечается, что маленькая жительница Огайо привлекла внимание монаршей особы после того, как ее мать Кейтлин Сазерленд отправила снимок, где дочь позировала в двубортном пальто и шляпе голубого цвета. При этом образ девочки дополняли жемчужное ожерелье, белые перчатки и парик, а рядом находились два ее корги.