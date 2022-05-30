Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку

Раскрыто содержание письма британской королевы Елизаветы II годовалому ребенку из США, которая сфотографировалась в копии наряда королевы. Соответствующий материал приводит Nottingham Post.
Отмечается, что маленькая жительница Огайо привлекла внимание монаршей особы после того, как ее мать Кейтлин Сазерленд отправила снимок, где дочь позировала в двубортном пальто и шляпе голубого цвета. При этом образ девочки дополняли жемчужное ожерелье, белые перчатки и парик, а рядом находились два ее корги.
«Королева желает, чтобы я поблагодарила Вас за письмо, а также за фотографию, которую Вы заботливо приложили. Ее Величество сочла любезным с Вашей стороны написать ей и была рада увидеть Вашу дочь Джалейн в ее великолепном наряде»,
— говорилось в письме, отправленном фрейлиной королевы Марией Моррисон.
По словам матери девочки, они являются поклонниками Елизаветы II, поэтому очень обрадовались, получив неожиданный ответ.