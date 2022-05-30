Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку в копии ее наряда

Lenta.ru

Раскрыто содержание письма британской королевы Елизаветы II годовалому ребенку из США, которая сфотографировалась в копии наряда королевы. Соответствующий материал приводит Nottingham Post.

Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что маленькая жительница Огайо привлекла внимание монаршей особы после того, как ее мать Кейтлин Сазерленд отправила снимок, где дочь позировала в двубортном пальто и шляпе голубого цвета. При этом образ девочки дополняли жемчужное ожерелье, белые перчатки и парик, а рядом находились два ее корги.

«Королева желает, чтобы я поблагодарила Вас за письмо, а также за фотографию, которую Вы заботливо приложили. Ее Величество сочла любезным с Вашей стороны написать ей и была рада увидеть Вашу дочь Джалейн в ее великолепном наряде»,

— говорилось в письме, отправленном фрейлиной королевы Марией Моррисон.

По словам матери девочки, они являются поклонниками Елизаветы II, поэтому очень обрадовались, получив неожиданный ответ.

Истории,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители