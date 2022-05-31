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21 минуту назад

Археологи нашли самый крупный тайник бронзовых статуй

Мир24

Египетские археологи обнаружили огромную коллекцию расписных деревянных саркофагов и самый крупный на сегодня тайник бронзовых статуй древних богов. Раскопки проводились на кладбище в некрополе Саккара, передает «МИР 24».

Археологи нашли самый крупный тайник бронзовых статуй
Фото: Мир24Мир24

«Мы обнаружили то, что мы называем тайником из ста пятидесяти бронзовых статуй разных богов и богинь, Исиды, Осириса, Хатхор, Бастет, в идеальном состоянии сохранности»,

– рассказал генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мостафа Вазири.

Кроме того, среди изваяний археологи нашли искусно вырезанную статую древнеегипетского архитектора Имхотепа, у которой отсутствует голова. В хранилище также найдены украшения, коллекция древней косметики, ритуальные принадлежности и папирус с иероглифами. Специалисты предполагают, что на нем могут быть записаны стихи из легендарной «Книги мертвых» – египетского путеводителя по загробному миру.

Все найденные сокровища передадут в новый Большой египетский музей в Каире на постоянную экспозицию.

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