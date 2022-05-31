Археологи нашли самый крупный тайник бронзовых статуй

Египетские археологи обнаружили огромную коллекцию расписных деревянных саркофагов и самый крупный на сегодня тайник бронзовых статуй древних богов. Раскопки проводились на кладбище в некрополе Саккара , передает «МИР 24».

«Мы обнаружили то, что мы называем тайником из ста пятидесяти бронзовых статуй разных богов и богинь, Исиды, Осириса, Хатхор, Бастет, в идеальном состоянии сохранности»,

Кроме того, среди изваяний археологи нашли искусно вырезанную статую древнеегипетского архитектора Имхотепа, у которой отсутствует голова. В хранилище также найдены украшения, коллекция древней косметики, ритуальные принадлежности и папирус с иероглифами. Специалисты предполагают, что на нем могут быть записаны стихи из легендарной «Книги мертвых» – египетского путеводителя по загробному миру.