Москвичи фотографируются на фоне снятых вывесок «Макдоналдса»

Жители столицы начали фотографироваться на фоне снятых вывесок «Макдоналдса». Соответствующий снимок из центра города опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Москва с огоньком».

Фото: Мослента Мослента

Во время демонтажа вывески закрывшегося ресторана у станции метро «Третьяковская» несколько жителей столицы решили устроить фотосессию на фоне знаменитой желтой буквы. Другие прохожие снимали на память саму вывеску «Макдоналдс», снятую с фасада на землю.

В комментариях пользователи выразили сожаление по поводу закрытия популярной закусочной и написали, что тоже же хотели бы сделать на память подобные фотографии. «Я тоже хочу. "Макдоналдс" — легенда», «Мне, например, очень грустно от всего происходящего», — сообщили подписчики.