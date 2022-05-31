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27 минут назад

Москвичи начали фотографироваться на фоне снятых вывесок «Макдоналдса»

Мослента

Жители столицы начали фотографироваться на фоне снятых вывесок «Макдоналдса». Соответствующий снимок из центра города опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Москва с огоньком».

Москвичи фотографируются на фоне снятых вывесок «Макдоналдса»
Фото: МослентаМослента

Во время демонтажа вывески закрывшегося ресторана у станции метро «Третьяковская» несколько жителей столицы решили устроить фотосессию на фоне знаменитой желтой буквы. Другие прохожие снимали на память саму вывеску «Макдоналдс», снятую с фасада на землю.

В комментариях пользователи выразили сожаление по поводу закрытия популярной закусочной и написали, что тоже же хотели бы сделать на память подобные фотографии. «Я тоже хочу. "Макдоналдс" — легенда», «Мне, например, очень грустно от всего происходящего», — сообщили подписчики.

Другие юзеры начали упражняться в юморе и пошутили, что подобные снимки всегда можно сделать возле мужских туалетов, тоже обозначенных буквой «М».

Истории,McDonald's,
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