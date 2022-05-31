Почему киты не выпускают “фонтаны”

Нам с детства рассказывают о том, что киты умеют пускать фонтаны воды. Увы, это знание не имеет ничего общего с реальностью. Почему? Расскажет “Рамблер”.

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У всех китообразных нет жабр, но есть легкие и ноздри на макушке, которые называются дыхалом. Этот загадочный орган снабжен клапаном. Он плотно закрывается, когда кит погружается в воду, и открывается в момент всплытия. Этот процесс абсолютно естественный. Кит не прикладывает усилий для его запуска. Просто как только голова животного оказывается над водой, соприкасается с воздухом – клапан открывается.

Кстати, новорожденные киты делают первый вдох тоже рефлекторно, как только их дыхало появляется над водой.

Поскольку у кита пищеварительная и дыхательная системы никак не связаны, то попадание воды в легкие через рот исключено.

Еще один необычный орган кита – воздушные мешки, образованные особыми расширениями носовых проходов. Они позволяют этому животному нырять на большую глубину (на время от 10 до 45 минут), подавать голосовые сигналы и пользоваться “эхолокацией”.

И все-таки: выпускает ли кит фонтан воды? Не совсем. Кит, поднимаясь на поверхность, делает мощный выдох. Этот воздух, насыщенный водяным паром, соприкасается с холодным наружным. Так образуется столб пара, который внешне очень похож… на фонтан. Поскольку выдох кит делает очень мощный, он зачастую сопровождается громким звуком. Говорят, что в штиль его слышно на большом расстоянии.