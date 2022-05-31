Почему Николай Ежов скрывал информацию о своем отце

Биография наркома Николая Ежова – одна из самых запутанных. В особенности это касается происхождения Ежова, а точнее профессии его отца. В советские годы писали, что Ежов-старший трудился литейщиком, однако эта информация не соответствовала действительности. Причем, опроверг ее сам «кровавый карлик».

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Литейщик или дворник?

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Нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов, которого прозвали «кровавым карликом» за организацию Большого террора и невысокий рост, в различных анкетах и автобиографиях указывал, что родился в Петербурге в семье русского рабочего-литейщика. Согласно официальной информации, распространявшейся в советские годы, сам Иван Васильевич Ежов происходил из русских крестьян и был родом из деревни Волхоншино Крапивенского уезда Тульской губернии. Однако современные историки склоняются к тому, что Ежов-старший появился на свет на территории Царства Польского и изначально носил фамилию Ежевский.

В пользу последнего предположения говорит тот факт, что сестра Николая Ежова вспоминала, что детство она с братом провела в Сувалкской губернии, неподалеку от Мариамполя. Да и профессия Ивана Васильевича – литейщик – тоже вызывает сомнения. Дочь депутата Государственной думы, Е.А. Скрябина, оказавшаяся после Великой Отечественной войны, за границей, утверждала, что познакомилась с эмигранткой, знавшей бывших петербургских домовладельцев, у которых Иван Ежов трудился дворником. Однако многие исследователи считают эти сведения недостоверными. А вот что касается рабочего происхождения Ежова, то его после ареста стал отрицать и сам нарком.

Военный и владелец чайной?

Как известно, Николай Ежов был арестован в 1939 году, его обвинили в подготовке к государственному перевороту. Именно тогда Николай Иванович и заявил, что его отец никогда не был литейщиком, а происходил из зажиточных крестьян и в свое время служил в армии, в музыкальной команде все в том же Мариамполе. К слову, и женился Ежов-старший на дочери капельмейстера. Да и Николай, его сын, вопреки официальной биографии, скорее всего, появился на свет именно в Мариамполе. Недаром министр писал в анкетах: «объясняюсь на польском и литовском языках». И снова в пользу этих слов Николая Ежова можно привести воспоминания его сестры о детских годах, проведенных в имении в Сувалкской губернии.

Перебравшись в Петербург, Иван Ежов, по свидетельству сына, открыл питейное заведение, под вывеской которого скрывался самый настоящий притон. В поисках доказательства данного заявления историк Борис Соколов, автор книги «Наркомы террора», даже заглянул в телефонный справочник за 1895 год «Весь Петербург» и обнаружил, что Иван Васильевич Ежов числился на его страницах только один – как раз владелец питейного заведения. Понятно, что подобное прошлое после революции не приветствовалось. Лучше всего относились к выходцам из рабочего класса, коим Николай Ежов и сделался по собственному желанию, просто сочинив биографию отца.

От полицейского до маляра?

Впрочем, Дональд Рейфилд, автор издания «Сталин и его подручные», уверен, что Николай Ежов рассказал не всю правду и после ареста. Даже во время заключения Ежов-младший не нашел в себе силы открыть истину, так как она оказалась более опасной, чем отец – владелец чайной с дурной репутацией. Дело в том, что, как пишет Рейфилд, Иван Васильевич Ежов в пору пребывания в Мариамполе служил в местной полиции. Впрочем, он был уволен оттуда за злоупотребление алкоголем. Этим же пристрастием впоследствии страдал и его сын Николай. После этого Ежов-старший и в самом деле открыл питейное заведение, но не в Петербурге, а где-то неподалеку от Мариамполя. Заведение вскоре прогорело.