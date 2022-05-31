Белые акулы могли способствовать вымиранию мегалодонов

Новое исследование показало, что большие белые акулы, судя по всему, способствовали вымиранию мегалодонов — суперхищников миоцена и плиоцена.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия), университетов Уильяма Патерсона (Нью-Джерси, США) и Де Поля (Чикаго, США) пришли к выводу, что мегалодон — суперхищник, живший на планете, по разным оценкам, около 2,6-23 миллионов лет назад — не справился с конкуренцией за пищевые ресурсы с большой белой акулой и поэтому в итоге вымер. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Одна из самых больших проблем в палеобиологии — реконструкция экологических ниш и трофических уровней древних видов. В эволюции и вымирании каждого из них важную роль играет диета, однако точно определить, чем питалось давно не населяющее Землю животное, — задача не из легких. Чтобы справиться с ней, ученым приходится опираться на анатомические и тафономические данные вроде окаменевшего содержимого желудка, следов укусов либо состава фекалий.

Авторы новой работы описали и применили метод, который с помощью изотопов цинка — разновидностей атомов (и ядер) химического элемента, имеющих разное содержание нейтронов в ядре — помогает узнавать рацион того или иного существа по его ископаемым остаткам.

Почему именно цинк? Дело в том, что этот минерал входит в состав эмали зубов при их формировании, до прорезывания, а затем его концентрации на поверхности зубов еще больше повышаются. То есть цинк можно использовать как косвенный маркер для понимания того, чем питалось животное и какое место в пищевой (трофической) цепи занимало.

Ученые создали базу данных показателей изотопов цинка в зубах акул 20 ныне существующих видов, в том числе диких особей, а также 13 ископаемых видов, к которым относится и семейство вымерших Otodus megalodon. После сравнения значений изотопов цинка у мегалодона и большой белой акулы (Carcharodon carcharias) выяснилось, что в раннем плиоцене (примерно от трех до пяти миллионов лет назад) их трофические уровни «перекрывались»: значит, эти два вида, вероятнее всего, конкурировали за одни и те же пищевые ресурсы, такие как морские млекопитающие, включая китообразных.