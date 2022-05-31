Ласка: стограммовый хищник, способный напасть на корову

“Домовик и ласочка — это одинаково”, – так считали наши предки. Несмотря на ласковое отношение к этому зверьку, никто не ставит под сомнение его охотничьи навыки. Почему ласку считают одним из самых опасных хищников, расскажет “Рамблер”

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Ласка – млекопитающий зверек из семейства куньих. Ее называют самым маленьким хищником в мире, поскольку длина ее тела не превышает 16-18 сантиметров, а вес – трехсот граммов (самые крупные особи-самцы). Лапы у ласок короткие и мощные, а когти очень острые. Они очень юркие и смелые хищники. Зимой шубка ласки приобретает белый цвет, к началу лета окрас меняется на коричневый с белыми подпалинами.

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Живут ласки на всей территории Европы и Азии, в том числе в лесопарковых зонах в мегаполисах. Большую части жизни они проводят под землей, а потомство зачастую выводят в чужих норах, в дуплах деревьев (но на небольшой высоте), под кровлей сараев, в сухих подпольях скотного двора. Выводок ласки подрастает очень быстро и пытается самостоятельно добывать себе пищу – охотится сначала на насекомых, улиток, ящериц. И только взрослея, переходит к более “крупной” добыче.

Кстати, ужин себе ласка может найти в любом месте: разорит гнездо какой-нибудь нехищной птицы, поймает рыбу, схватит лягушку на болоте или мышь – на пустыре. Убивает этот зверь всегда больше, чем готов съесть. Поэтому нередки случаи нападения ласки на крупный рогатый скот, лошадей.

Единственный зверь, которого ласка боится – это лиса. От нее эти млекопитающие стараются держаться подальше. Змеи тоже опасны для ласок, так как у последних нет толерантности к ядам.

Живут ласки в среднем не более четырех-пяти лет.

Стоит ли заводить этого хищника дома – вопрос открытый. Те, кто решился на этот шаг, с умилением сообщают, что лучше питомца и найти нельзя. Благодаря охотничьим навыкам ласку (до одомашнивания кошек) заводили для борьбы с вредителями. Но когда хищники стали забирать себе в качестве “гонорара” домашнюю птицу, от этой идеи отказались.

Сегодня некоторые любители экзотических животных заводят ласку в качестве питомца, но строго с младенческого возраста. И даже в этом случае ее приходится долго воспитывать, прежде чем она станет дружелюбным и способным к коммуникации зверем.