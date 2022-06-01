Названы любимые герои детских книг

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Гарри Поттер из одноименной серии книг Джоан Роулинг, главный герой повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" и говорящий лабрадор Мани из книги "Пес по имени Мани" Бодо Шефера оказались наиболее популярными персонажами детской литературы среди россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Литрес" в среду.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

К Международному дню защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня, "Литрес" изучил самые популярные у российских читателей и слушателей детские книги за последний год и создал рейтинг главных героев этих произведений.

"В общем зачете среди персонажей электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главный герой волшебной саги Джоан Роулинг, - сообщили в пресс-службе. - На втором месте - златовласый Маленький принц из одноименной аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем - эксперт по финансам - лабрадор Мани, чьи приключения описаны в книге "Пес по имени Мани" немецкого бизнесмена Бодо Шефера".

Замыкают первую пятерку любимых персонажей детских книг главный герой романа Марка Твена "Приключения Тома Сойера" и Софи Хаттер из романа "Ходячий замок" английской писательницы Дианы Уинн Джонс.

Кроме того, в топ-10 вошли Джо Марч из романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", мальчик Джек - герой сказки "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг, Поллианна из одноименного романа Элинор Портер, Энн Ширли из дебютного романа Люси Мод Монтгомери "Энн из Зеленых Крыш", а также Карлсон, известный по повести "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.