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1 час назад

Названы любимые герои детских книг

ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Гарри Поттер из одноименной серии книг Джоан Роулинг, главный герой повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" и говорящий лабрадор Мани из книги "Пес по имени Мани" Бодо Шефера оказались наиболее популярными персонажами детской литературы среди россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Литрес" в среду.

Названы любимые герои детских книг
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

К Международному дню защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня, "Литрес" изучил самые популярные у российских читателей и слушателей детские книги за последний год и создал рейтинг главных героев этих произведений.

"В общем зачете среди персонажей электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главный герой волшебной саги Джоан Роулинг, - сообщили в пресс-службе. - На втором месте - златовласый Маленький принц из одноименной аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем - эксперт по финансам - лабрадор Мани, чьи приключения описаны в книге "Пес по имени Мани" немецкого бизнесмена Бодо Шефера".

Замыкают первую пятерку любимых персонажей детских книг главный герой романа Марка Твена "Приключения Тома Сойера" и Софи Хаттер из романа "Ходячий замок" английской писательницы Дианы Уинн Джонс.

Кроме того, в топ-10 вошли Джо Марч из романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", мальчик Джек - герой сказки "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг, Поллианна из одноименного романа Элинор Портер, Энн Ширли из дебютного романа Люси Мод Монтгомери "Энн из Зеленых Крыш", а также Карлсон, известный по повести "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.

Международный день защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года. Цель дня - информирование общества о необходимости обеспечения прав детей, зафиксированных в ряде международных документов. С 1950 года Международный день защиты детей отмечают 1 июня, во многих странах он совпадает с началом летних школьных каникул.

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