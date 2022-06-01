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3 часа назад

Космонавты собрали "экипаж игрушек" на МКС ко Дню защиты детей

ТАССиещё 3

МКС, 1 июня. /ТАСС/. Космонавты, находящиеся на МКС, собрали все игрушки-талисманы, которые есть на станции, чтобы поздравить всех с Днем защиты детей, передает в среду спецкорреспондент ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Космонавты собрали "экипаж игрушек" на МКС ко Дню защиты детей
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в "экипаж игрушек" вошли индикаторы невесомости и талисманы всех членов экипажа, которые сейчас находятся на Международной космической станции.

1 июня отмечается Международный день защиты детей (International Day for Protection of Children). Решение о его проведении было принято в ходе специальной сессии Совета Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 году в Москве. Дата 1 июня выбрана в связи с тем, что в этот день в 1925 году в Женеве состоялась Всемирная конференция женщин по вопросам благополучия детей, которая рекомендовала правительствам ежегодно проводить день в защиту детей.

В настоящее время Международный день защиты детей отмечают более чем в 60 странах, в том числе в России, бывших республиках СССР и государствах, ранее входивших в социалистический блок (Албании, Анголе, Болгарии, КНР, Вьетнаме и др.). Цель Дня защиты детей - информирование общества о необходимости обеспечения зафиксированных в ряде международных документов прав детей.

Истории,Олег Артемьев,Роскосмос,
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