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2 часа назад

Мужчина развелся с перекормившей его лапшой быстрого приготовления женой

Lenta.ru

Житель индийского города Майсур, штат Карнатака, устал питаться на завтрак, обед и ужин лапшой быстрого приготовления и развелся с перекормившей его данным блюдом женой. Об этом сообщает India TV News.

Мужчина развелся с перекормившей его лапшой женой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина подал в суд на жену и потребовал развода, в качестве причины указав тот факт, что супруга кормит его исключительно лапшой быстрого приготовления. В своем иске он заявил: «Моя жена не умеет готовить ничего, кроме лапши быстрого приготовления. Когда она ходит в продуктовые магазины, то приносит оттуда только лапшу».

Заслушав аргументы обеих сторон, суд одобрил развод по обоюдному согласию.

Судья М. Л. Радхунат отметил, что ему известны случаи, когда люди разводились на следующий день после свадьбы. Причинами расторжения брака, в частности, становилось то, что один из партнеров не разговаривал с другим, ставил соль не с той стороны тарелки, выбрал на свадьбу наряд неправильного цвета или не проводил достаточно времени с женой.

Ранее сообщалось, что в Багдаде мужчина расторг брак с возлюбленной во время свадьбы. Причиной развода стала песня сирийской певицы Ламис Кан Mesaytara («Я доминирую»), которую женщина исполнила новоиспеченному мужу во время свадебной церемонии.

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