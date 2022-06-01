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1 час назад

У берегов Австралии обнаружили самое большое в мире растение

Газета.Ruиещё 1

У берегов Австралии обнаружили самое большое в мире растение, копирующее себя вегетативным способом. Статья об этом была опубликована в Proceedings of the Royal Society B.

У берегов Австралии обнаружили самое большое в мире растение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые из Университета Западной Австралии взяли генетические образцы водорослей залива Шарк из области площадью около 200 квадратных километров.

Всего авторы исследовали десять подводных лугов с разной соленостью, от нормальной океанической до вдвое превышающей норму.

"Ответ нас удивил – это все было одно растение. Именно так, одно растение распространилось на площади 180 квадратных километров, став таким образом самым крупным известным растением на Земле",

– сказала Джейн Эджело.

Водоросль Posidonia australis размножается не половым путем, а вегетативно с помощью побегов, подобно тому, как из почек картофеля вырастает новое растение. При этом новый организм будет генетической копией старого. Такие клональные колонии могут быть очень большими.

Например, в штате Юта существует колония Пандо, состоящая из 40 тыс. осин.

"Клональное размножение гарантирует, что водоросль сохранит ту же генетику, поскольку половое размножение в диплоидном организме приводит к новым комбинациям генов. В то время как некоторые приведут к новым приспособлениям и преимуществам, другие поставят его в невыгодное положение",

– говорят авторы.

Однако такой метод размножения приводит и к уязвимости, поскольку живое существо не сможет приспособиться к изменениям.

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