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2 часа назад

Почему квашеную капусту называли “салатом свободы”

Мира Маркина

Квашеная капуста несмотря на китайское происхождение стала очень популярной в Европе и Америке. Но она могла исчезнуть из меню этих стран в XX веке. Почему? Расскажет “Рамблер”.

Почему квашеную капусту называли “салатом свободы”
Фото: unsplash.comunsplash.com

Считается, что в Европу рецепт квашеной капусты привезли монголо-татары во главе с Чингисханом. А до этого ее готовили еще в Китае, около двух тысяч лет назад – ей кормили строителей Великой Китайской стены.

Как бы то ни было, но квашеная капуста стала популярна в странах Восточной Европы. В Германии ее признали национальным блюдом и часто подают в качестве гарнира к блюдам из мяса и колбасам.

В Англии и США кислую капусту называли немецким словом Sauerkraut. Но во время Первой Мировой войны потребители стали массово отказываться от этого блюда. Причина проста: ненависть ко всему немецкому. Это сподвигло американских торговцев переименовать Sauerkraut в Liberty cabbage или “капусту свободы”. Это звучало гордо и независимо. Поэтому популярность блюда была восстановлена.

Похожее произошло в начале нулевых. Когда в 2003 году американские войска вторглись в Ирак, Франция открыто осудила эти действия. В США не остались в стороне. Американцы, как некогда их предки, стали бойкотировать французские товары. Кампания привела даже к тому, что во всех кафе Палаты представителей США блюдо French fries (картошка фри) переименовали в Liberty fries (картофель свободы), а French toast (гренки) в Liberty toast (тосты свободы).

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