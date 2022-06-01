Почему квашеную капусту называли “салатом свободы”

Квашеная капуста несмотря на китайское происхождение стала очень популярной в Европе и Америке. Но она могла исчезнуть из меню этих стран в XX веке. Почему? Расскажет “Рамблер”.

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Считается, что в Европу рецепт квашеной капусты привезли монголо-татары во главе с Чингисханом. А до этого ее готовили еще в Китае, около двух тысяч лет назад – ей кормили строителей Великой Китайской стены.

Как бы то ни было, но квашеная капуста стала популярна в странах Восточной Европы. В Германии ее признали национальным блюдом и часто подают в качестве гарнира к блюдам из мяса и колбасам.

В Англии и США кислую капусту называли немецким словом Sauerkraut. Но во время Первой Мировой войны потребители стали массово отказываться от этого блюда. Причина проста: ненависть ко всему немецкому. Это сподвигло американских торговцев переименовать Sauerkraut в Liberty cabbage или “капусту свободы”. Это звучало гордо и независимо. Поэтому популярность блюда была восстановлена.