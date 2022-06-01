Откуда взялось выражение “за душой ничего нет”

О ком говорят “за душой ничего нет”? О человеке бедном или бездуховном? В этимологии этой пословицы сегодня разбирается “Рамблер”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Как вы думаете, где находится душа? Наш предки считали, что ее место в ямке между ключицами, немного ниже основания шеи. Поэтому самое дорогое всегда держали поближе к сердцу и душе. Например, на груди – крестильный крест, украшения, памятные медальоны. На шею вешали и кошелек с деньгами.

Еще одна версия: когда в России была введена подушная подать, с каждого человека брали мзду. О нищем налогоплательщике говорили: “за душой ничего нет”, буквально “у него нет денег”.