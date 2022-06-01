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32 минуты назад

Зоологи впервые обнаружили живородящую ящерицу, чьи детеныши меняют пол до рождения

Газета.Ru

Тасманийские живородящие ящерицы могут менять пол перед рождением. Статья об этом опубликована Proceedings of the Royal Society B.

Обнаружена ящерица, чьи детеныши меняют пол до рождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что многие откладывающие яйца существа, вроде лягушек, рептилий и рыб, могут менять пол до вылупления. Обычно это происходит из-за состояние окружающей среды, например, средней температуры. Теперь Пета Хилл и ее коллеги из Университета Тасмании обнаружили, что определенный вид живородящих ящериц также может менять пол до рождения.

Такой способностью обладают Carinascincus, "снежные сцинки", обитающие в Тасмании и в австралийском штате Виктория. Их отличает приспособленность к прохладной погоде на юге континента, откуда они и получили свое название. Ученые отловили 100 беременных сцинков в горных районах Тасмани, живущих при разных температурах. Особей поместили в разные террариумы, в которых также поддерживалась различная температура. После рождения авторы проверили пол ящерок анатомическими и генетическими методами.

Выяснилось, что у всех детенышей с анатомией самок были XX хромосомы, то есть, ни один самец не превратился в самку. В то же время, 7 процентов особей с половыми органами самцов имели XX хромосомы, что говорит о том, что они сменили пол в процессе развития. Это первый подобный зафиксированный случай среди живородящих.

Исследователи обнаружили, что в большинстве случаев смена пола происходила у тех сцинков, чьи матери находились в более прохладных террариумах. Особенно часто это происходило с теми матерями, которые на воле жили ближе к основанию гор в более теплой зоне.

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