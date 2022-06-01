Обнаружена ящерица, чьи детеныши меняют пол до рождения

Тасманийские живородящие ящерицы могут менять пол перед рождением. Статья об этом опубликована Proceedings of the Royal Society B.

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Известно, что многие откладывающие яйца существа, вроде лягушек, рептилий и рыб, могут менять пол до вылупления. Обычно это происходит из-за состояние окружающей среды, например, средней температуры. Теперь Пета Хилл и ее коллеги из Университета Тасмании обнаружили, что определенный вид живородящих ящериц также может менять пол до рождения.

Такой способностью обладают Carinascincus, "снежные сцинки", обитающие в Тасмании и в австралийском штате Виктория. Их отличает приспособленность к прохладной погоде на юге континента, откуда они и получили свое название. Ученые отловили 100 беременных сцинков в горных районах Тасмани, живущих при разных температурах. Особей поместили в разные террариумы, в которых также поддерживалась различная температура. После рождения авторы проверили пол ящерок анатомическими и генетическими методами.

Выяснилось, что у всех детенышей с анатомией самок были XX хромосомы, то есть, ни один самец не превратился в самку. В то же время, 7 процентов особей с половыми органами самцов имели XX хромосомы, что говорит о том, что они сменили пол в процессе развития. Это первый подобный зафиксированный случай среди живородящих.