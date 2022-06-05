Опечатки, которые стоили слишком дорого

Казалось бы, что может быть страшного в обычной опечатке? Перепутать или «потерять» букву в слове может каждый. Но некоторые такие ошибки стоили по-настоящему дорого. Читайте от этом в материале «Рамблера».

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Ошибка в Библии изменила смысл заповеди

В Англии в 1631 году была выпущена Библия, которая позже стала известна как «Библия прелюбодеев». Дело в том, что в одной из главных заповедей, гласящей «не прелюбодействуй» случайно пропустили частицу «не». Смысл призыва поменялся на прямо противоположный. Издание с опечаткой было уничтожено, а издателя оштрафовали на $5000.

Рекламная акция за $50 000 000

Маркетологи из Нью-Мексико, занимающиеся продажей автомобилей, решили однажды в рамках рекламной акции разослать по почте 50 000 лотерейных билетов. Один из них был выигрышным (владелец должен был получить $1000). Но в типографии была сделана ошибка: каждый билет оказался выигрышным. Суммарно выигрыш по всем лотерейным билетам составил 50 миллионов долларов. Выплатить такую сумму затеявшие рекламную акцию маркетологи не могли. Каждый владелец билета с опечаткой получил от компании сертификат на 5 долларов.

Старинный эль