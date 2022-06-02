Мужчина поймал 29-килограммовую рыбу и побил рекорд

В американском штате Техас мужчина, рыбачивший в озере Леди Берд, выловил огромного малоротого буффало и побил рекорд. Об этом сообщает KXAN.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Мы с другом поехали на озеро ловить карпов, и я поймал этого рекордного буффало»,

— рассказывает рыбак Кэссиди Дуглас.

По его словам, он не представлял, чем все закончится, когда рыба попалась ему на крючок. «У меня ушло около 25 минут на то, чтобы вытащить ее из воды. Я не мог поверить в то, какая она тяжелая, и не думал, что у меня получится поймать ее», — утверждает мужчина.

Дуглас занялся рыбалкой всего несколько лет назад и поставил себе цель стать рекордсменом. Вес пойманной рыбы составил 29 килограммов. Прежде крупнейшей рыбой в этом озере считался белый амур, который весил 22 килограмма. Достижение было зарегистрировано департаментом парков и дикой природы штата Техас.

Сфотографировавшись с рыбой, американец отпустил ее.

Малоротые буффало, которые имеют латинское название Ictiobus Bubalus, обычно водятся в бурных реках Техаса. Их легко спутать с карпом, но у этих рыб нет усиков. Вес самого крупного малоротого буффало, пойманного на удочку в Техасе, составляет 37 килограммов, а на блесну — 43 килограмма.