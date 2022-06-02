Как жила семья Чикатило после его ареста

Один из самых известных советских преступников Андрей Чикатило, на первый взгляд, был примерным семьянином. У него была жена и двое детей, которым пришлось тяжело после того, как полиция нашла виновного в преступлениях. В материале “Рамблера” — о том, как жили члены семьи Чикатило после его ареста.

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Со своей женой Феодосией Одначевой Чикатило познакомился через сестру. Они быстро поженились, начали вести совместный быт. В 1965 году у них родилась дочь Людмила, спустя четыре года на свет появился сын Юрий. Девушка рано повзрослела и уехала от родителей в Харьков, была дважды замужем и родила дочь.

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Смена фамилии и переезд

После того, как личность преступника была раскрыта, его семье пришлось несладко. Однажды им подожгли дверь и милиция была уверена, что это было местью семье Чикатило. Так как город, в котором они жили, был небольшой, новость быстро разлетелась среди местных жителей, а родственники жертв жили неподалеку.

Сотрудники правоохранительных органов посоветовали семье сменить фамилии и переехать. Жена и сын Чикатило взяли девичью фамилию супруги и переехали в Харьков к старшей дочери. Феодосия была вынуждена оставить работу в детском саду. Она никогда не давала интервью СМИ. Лишь однажды она появилась в передаче одного телеканала, в которой еще раз заявила, что не знала о преступлениях мужа. Как сообщил сотрудник, занимавшийся арестом Чикатило, его супруга скончалась еще в нулевых.

Сын и дочь

Людмила редко контактировала с семьей, так как жила от них довольно далеко. Однако она все-таки приютила родных после того, как они решили сменить место жительства. Как сообщали СМИ, она дважды была замужем. Во втором браке у нее родилась дочь. С прессой она ни разу не контактировала и не желала себя ассоциировать с отцом. О том, как сложилась ее судьба, неизвестно.

Сын Чикатило Юрий еще до ареста отца имел проблемы с законом. Он занимался вымогательством, потом уехал в Харьков, а спустя некоторое время вернулся в Ростов и занялся рэкетом, за что его задержали. В своем деле он пользовался фамилией отца и угрожал конкурентам тем, что в нем течет кровь психа. В общей сложности в местах лишения свободы он провел более 12 лет.

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В 90-е Юрий женился и взял фамилию жены. В браке у него родился сын, которого он назвал Андреем. Все обвинения в адрес отца Юрий отвергает.

“Мой отец ни в чем не виновен. Уверен в этом. Он был очень добрым человеком, не поднимал на меня руку. Мама какое-то время жила на Украине, но она ростовчанка, и я хочу вернуться на родину. Сын мой учится в юракадемии на адвоката, не думаю, что он скрывает от знакомых, кто его дед”