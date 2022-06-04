Можно ли по форме черепа раскрыть таланты человека

Френология – это теория о связи психических свойств человека и строении его черепа. Согласно основной версии, она возникла в конце XVIII века, когда венский медик и анатом Франц Йозев Галль предположил, что форма головы может повторять форму мозга. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва" Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

История

Галль предполагал, что мозг человека делится на 27 сегментов, каждый из которых отвечает за свойство характера, психическую или интеллектуальную функцию. Если функция выражена явно, тот или иной сегмент увеличивается в размерах, из-за чего на черепе образуется бугор. И напротив, если область недоразвита, появляется впадина. Отсюда пошло мнение о том, что высокий лоб признак высокого интеллекта.

Однако уже спустя полвека после того, как медик выдвинул свою теорию, она была подвергнута критике. В частности, выяснилось, что, хоть Галль и привлекал к исследованиям добровольцев, он публиковал результаты лишь тогда, когда они подтверждали его теорию.

Ученые между тем сомневались, можно ли делить мозг по принципу 27 сегментов. Так, физиолог Мари-Жан-Пьер Флоранс убеждал людей, что мозг функционирует как единое целое и не может быть разбит на части. В дальнейшем у Галля появилось еще множество оппонентов, чьи доводы были резонны. В связи с этим к концу XX века френологию окончательно признали лженаукой.

Но есть и плюсы

Сама по себе френология является антинаучной теорией, однако именно она дала толчок ученым глубже разобраться в свойствах мозга. Например, они выяснили, что разные зоны мозга действительно ответственны за те или иные функции: повреждение одной скажется на координации движений, а повреждение другой может лишить человека способности внятно изъясняться.