Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Где работают прыгающие почтальоны

Мира Маркина

Почтальон Печкин из известного всем «Простоквашино», по его собственным словам был вредным, потому что у него велосипеда не было. Как мы знаем, транспортное средство у него в итоге появилось. А вот его коллегам из США не так повезло: они до сих пор вынуждены доставлять почту, доверяя только собственным ногам. Причем, почтальонам приходится не просто ходить, но и прыгать. Зачем они это делают, читайте в материале «Рамблера».

Где работают прыгающие почтальоны
Фото: unsplash.comunsplash.com

Прыгающие почтальоны работают в штате Висконсин (США) со второй половины XIX века. Как правило, на работу берут молодых людей. И это вполне обоснованно. Дело в том, что этим необычным почтальонам ежедневно приходится совершать около 60 прыжков. Зачем же они это делают?

Почтальоны-прыгуны работают на озере Дженива. Они доставляют почту с катера, ежедневно курсирующего по озеру, на причалы, ведущие к частным домам жителей. Стоит отметить, что катер идет со скоростью примерно 8 км/ч и не останавливается возле каждого причала. Почтальону необходимо спрыгнуть с катера, добежать до почтового ящика (как правило, они находятся метрах в 10 от края причала), положить в него корреспонденцию, вернуться к катеру и запрыгнуть на его подножку. Согласитесь, данные действия требуют определенной спортивной подготовки.

Иногда кроме писем и газет почтальонам приходится доставлять и посылки. Некоторые имеют весьма внушительные размеры. Но прыгающие почтальоны справляются.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители