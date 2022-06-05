Где работают прыгающие почтальоны

Почтальон Печкин из известного всем «Простоквашино», по его собственным словам был вредным, потому что у него велосипеда не было. Как мы знаем, транспортное средство у него в итоге появилось. А вот его коллегам из США не так повезло: они до сих пор вынуждены доставлять почту, доверяя только собственным ногам. Причем, почтальонам приходится не просто ходить, но и прыгать. Зачем они это делают, читайте в материале «Рамблера».

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Прыгающие почтальоны работают в штате Висконсин (США) со второй половины XIX века. Как правило, на работу берут молодых людей. И это вполне обоснованно. Дело в том, что этим необычным почтальонам ежедневно приходится совершать около 60 прыжков. Зачем же они это делают?

Почтальоны-прыгуны работают на озере Дженива. Они доставляют почту с катера, ежедневно курсирующего по озеру, на причалы, ведущие к частным домам жителей. Стоит отметить, что катер идет со скоростью примерно 8 км/ч и не останавливается возле каждого причала. Почтальону необходимо спрыгнуть с катера, добежать до почтового ящика (как правило, они находятся метрах в 10 от края причала), положить в него корреспонденцию, вернуться к катеру и запрыгнуть на его подножку. Согласитесь, данные действия требуют определенной спортивной подготовки.