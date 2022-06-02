Страус не прячет голову: главные заблуждения о животных

У людей есть много убеждений, которые они подчерпнули из фильмов, мультфильмов или книг. На самом деле, наука не стоит на месте и опровергает уже введенные ранее утверждения. Например, стресс на самом деле не прячет голову в песок, а ежи не едят яблоки. Об этих и других ложных убеждениях — в материале "Рамблера".

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Хамелеоны меняют цвет для защиты

Многие люди уверены, что хамелеоны меняют свой цвет для того, чтобы спрятаться и слиться с окружающими предметами. На самом деле, это не так. С помощью цвет они общаются друг с другом и передают свое настроение, а также могут менять его из-за перепадов температур. Например, чтобы не перегреваться. Когда хамелеоны охотятся, они наоборот меняют свой окрас на более яркий, чтобы запугать жертву.

Ежи любят яблоки и носят еду на спине

Во многих мультфильмах и в детских книжках изображена фотография милого ежа, который несет яблоки и грибы на своих иголках, чтобы сделать запасы на зиму. На самом деле, на иголках они ничего не носят, более того, они даже не едят яблоки. Ежи — хищники. Они употребляют в пищу насекомых, мясо, а также любят кошачий корм. И если вы увидели ежа, который несет что-то на спине, то вероятнее всего, эта еда там просто застряла.

Страус прячет голову в песок

Во многих мультфильмах показывают сюжет о том, как страус при страхе прячет голову в песок. На самом деле, это не так. Если страусу страшно, он просто убежит, так как эти птицы развивают довольно быструю скорость. Миф о голове в песке взялся из-за того, что страусы не высиживают яйца, а прячут их в подземные норы. Голову в землю они наклоняют для того, чтобы проверить, не перегрелась ли земля.

Дикобраз стреляет иголками